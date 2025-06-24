"Дорога смерти" в Нестерянке: легион "Свобода России" показал, как уничтожает логистику российских захватчиков. Видео

Бойцы легиона "Свобода России", которые в Украине воюют против российских захватчиков, превратили в "дорогу смерти" для них один из путей на Запорожье. В частности, речь идет о дороге вблизи поселка Нестерянка на Ореховском направлении фронта.

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Для агрессора этот участок является очень важным с точки зрения логистики. Кадры боевой работы опубликовало в соцсетях Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Благодаря точным ударам бойцов подразделения ГУР "Легион "Свобода России" один из ключевых логистических участков врага в Запорожской области – дорога вблизи поселка Нестерянка – стала фактически непроходимой для вражеских сил", – говорится в подписи к кадрам.

На них видно, как бойцы с помощью FPV-дронов поразили несколько уничтоженных обстрелами зданий, в которых скрывался личный состав ВС РФ. После "бавовны" ряд оккупантов разбежался – прятаться в других укрытиях или под деревьями, но и там они были ликвидированы. Также легионеры уничтожили вражескую "буханку".

"Слаженные действия легиона и Сил обороны Украины приводят к системным потерям оккупантов, как в живой силе, так и в технике, и делают невозможным продвижение россиян на этом участке фронта. В перехватах захватчики называют трассу "дорогой смерти", – отметили в ГУР.

В то же время бойцы легиона "Свобода России" обратились к солдатам российской армии, отметив, что их смерти – это лишь "способ для кремлевских упырей списать свои миллиардные хищения".

"Сдавайтесь или присоединяйтесь к Легиону, чтобы начать новую жизнь без оков путинского режима. Сообщайте координаты ваших командиров – и они заплатят за свои преступления. Борьба продолжается! Смерть врагам!" – подчеркнули воины.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Силы обороны Украины нанесли удар из HIMARS по месту сосредоточения штурмовой роты оккупантов в районе поселка Мирное Ореховского района Запорожской области. Тогда было ликвидировано 22 захватчиков, в том числе трех офицеров армии РФ.

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