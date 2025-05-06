Минус 22 оккупанта: по войскам РФ на Запорожье нанесли удар из HIMARS

Силы обороны Украины нанесли удар из HIMARS по месту сосредоточения штурмовой роты оккупантов в районе поселка Мирное Ореховского района Запорожской области. В результате ликвидированы 22 захватчика, в том числе трое офицеров.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". По его данным, удар по штурмовой роте россиян был нанесен ночью 2 мая.

В частности, воины Воруженных сил Украины поразили место сосредоточения оккупантов подразделения штурмовой роты 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ (в/ч 71718, Шали, Чечня), которая базировалась в районе Мирного на оккупированной части Запорожья.

Удар нанесен с применением высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, сообщает "Досье шпиона".

"Вследствие удара погибло 22 военнослужащих роты. Из них трое – офицеры", – говорится в сообщении.

Точных данных относительно раненых военных РФ пока нет.

При этом ранее в районе цели была зафиксирована работа разведывательного БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 321 единицу военной техники и вооружения врага, а также "отминусовали" 1430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери живой силы РФ достигли 959 500 человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 6 мая, что защитники Украины стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и местами перехватили инициативу. За успехи в боях он отметил наградами воинов 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

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