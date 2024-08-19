'Достигаем целей': Зеленский заслушал доклад Сырского о боях на Покровском направлении и Курщине

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя. Глава государства отметил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении.

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Также украинские воины держат оборону Торецка и продолжают операцию в Курской области РФ. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Президент заявил, что Сырский доложил о новых деталях операции в Курской области. По словам Зеленского, украинские воины достигают поставленный целей. В частности, глава государства отметил, что утром 19 августа бойцы ВСУ в очередной раз пополнили обменный фонд для нашего государства.

Кроме того, президент заслушал доклад о фронтовой ситуации и меры контроля над ней. Зеленский подчеркнул, что продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, также воины ВСУ держат оборону Торецка. Глава государства поблагодарил защитников за каждый результат в уничтожении оккупанта.

В то же время Зеленский обсудил с Сырским некоторые аспекты ракетной программы Украины.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, охватывающему бои для постепенного ползучего продвижения и стремления выиграть войну на истощение.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что операция украинских войск в Курской области РФ не имеет долгосрочных территориальных целей. В то же время она может создать оперативное и стратегическое давление на российские силы на всем театре военных действий.

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