'Долбануло так, что вылетели окна': очевидец рассказал о моменте ракетной атаки на Черкассы. Видео

В Черкассах утром 21 сентября во время массированной ракетной атаки оккупантов обломки сбитой ракеты попали в гостиницу в центре города. Взрывной волной в окрестных домах выбило стекла.

Очевидец в комментарии каналу "Суспільне Черкаси" рассказал о моменте ракетной атаки на город. Мужчина поделился, что в момент удара находился у себя в квартире, от взрывной волны в ней вылетели окна.

"Слышу – снова летит. Выхожу на балкон и вижу с правой стороны... Материться не буду. Так долбануло, что у меня вылетели окна. Пламя во все стороны", – рассказал мужчина о последствиях ракетных обстрелов центра Черкасс.

Количество поврежденных домов в результате российской атаки пока не известно. Местные жители помогают коммунальщикам расчищать обломки.

В местах ударов продолжают работать сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и психологи. Правоохранители документируют факты военных преступлений оккупантов.

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Зафиксировано одиннадцать человек, обратившихся за медицинской помощью. К счастью, никто не получил тяжких повреждений.

"Налажено взаимодействие с государственной службой по чрезвычайным ситуациям и местными властями. На улице Благовестной, 180, развернуто два пункта приема заявлений граждан, в которых черкасцы могут подать заявления о поврежденном имуществе и по другим вопросам, связанным с попаданием ракеты", – сообщил Вячеслав Гурин, начальник ГУ Национальной полиции в Черкасской области.

Как рассказал руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, сегодня над областью были сбиты 4 ракеты. По его словам, самые масштабные разрушения получил областной центр.

Также утром 21 сентября российские террористы атаковали Дрогобыч Львовской области. Около 6:25 утра в населенном пункте было зафиксировано три ракетных удара. Две российские ракеты попали по промышленному объекту. Вспыхнул цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м.

21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

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