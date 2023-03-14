"Доверяйте только проверенной информации": в ЦПД объяснили, планируют ли в Украине рассылать повестки через "Дію"

Центр противодействия дезинформации при Министерстве цифровой трансформации Украины опроверг слухи о том, что повестки военнообязанным будут раздаваться через мобильное приложение "Дія". В Центре призвали доверять только проверенной информации.

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Об этом говорится в заявлении ЦПД, сделанном в ответ на слова комиссара Харьковского ТЦК о том, что в будущем вручение повестки через "Дію" будет возможно. В Минцифре уверяют, что повесток в "Дії" не будет.

"Военный комиссар Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дію" и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. Резонансное заявление военнослужащего не соответствует действительности – в Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что повесток в "Дії" не будет", – говорится в заявлении ЦПД.

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник также опроверг информацию, озвученную харьковским военным комиссаром.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в вышедшей нормативке. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", – заявил Мстислав Баник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 февраля 2023 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 20 мая 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Как правило, в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

Вместе с тем в январе и феврале 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице насильно и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео появляются в сети.

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