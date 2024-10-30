'Довольно': Безуглую поставили на место из-за 'вброса' о ситуации с медиками и рассказали о реалиях войны

Украинская защитница-доброволец, пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик резко ответила на заявления депутата Верховной Рады Марианны Безуглой, которая обвинила военное командование в переводе медиков с тыла на передовую. Военнослужащая рассказала, что врачи на фронте перегружены, а гражданские медики оформляют "инвалидность", чтобы уклониться от мобилизации.

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Соответствующее сообщение Анастасия Блищик опубликовала 29 октября на своей странице в Facebook. Она также призвала Безуглую, имеющую медицинское образование и опыт боевого медика, лично присоединиться к армии.

Так, накануне Безуглая обнародовала в своем Facebook очередную публикацию с критикой военного командования Украины.

"Генеральный штаб ВСУ продолжает переводить медиков. Остановитесь!" – заявила нардеп.

В ответ Анастасия Блищик написала, что Безугла "разгоняет очередную зраду".

"Конечно, все хотят быть тыловиками и ночевать дома, однако есть большое но! Госпожа депутат, которая позиционирует себя специалистом по военному делу и ездит на передовую селфиться, должна была заехать на любой стабпункт и увидеть, в каком темпе работают наши военные врачи! Они не спят, имеют постоянный стресс и большой поток раненых: как тяжелых, так и легких", – рассказала пресс-офицер.

Блищик добавила, что одна бригада может принимать раненых из десятка других воинских частей, воюющих на том же направлении, поскольку специалистов катастрофически не хватает.

По словам военнослужащей, недавно она спросила медика 47-й бригады, который ежедневно делает сверхвозможное, почему он не может помочь своим гражданским коллегам мобилизоваться в их подразделение и получить дополнительные руки для спасения жизней.

"Однако ответ меня добил. Оказывается, медики, которые, напомню, военнообязанные, очень быстро сделали себе инвалидность. Госпожа депутат, вы тоже с инвалидностью? Если вам жалко медиков, которых переводят в боевые бригады, присоединяйтесь к армии! Вы ведь тоже имеете медицинское образование и опыт боевого медика в войске! Хватит уже п***еть, подстрекая население", – обратилась пресс-офицер к Безуглой.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Безуглая попала в очередной скандал, когда рассказала в сети о планах ВСУ провести ротацию. После оккупации Угледара украинские военные, в том числе из 72-й ОМБр, обвинили нардепа в разглашении информации. В итоге россияне бросили на это направление дополнительные силы.

Адвокат Ростислав Кравец указал, что это не единственный такой случай, и выразил надежду, что в отношении Безуглой в итоге будут открыты уголовные производства.

На прошлой неделе нардепа захейтила толпа граждан, когда она вышла пообщаться с народом. Люди встретили Безуглую криками "Позор!" и призвали сложить мандат.

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