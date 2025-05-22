Дрон атаковал авто главы района на Курщине: появились подробности. Фото

В Курской области РФ под атаку БПЛА попал глава Беловского района Николай Волобуев. Дрон атаковал его авто – чиновник успел выскочить, но получил травмы и попал в больницу.

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Об этом утром в четверг, 22 мая, заявил врио губернатора Курщины Александр Хинштейн. По его словам, это была якобы уже четвертая атака на Волобуева.

"Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", – написал Хинштейн в официальном Telegram-канале.

Он напомнил, что "совсем недавно" (23 марта) Волобуев был контужен, когда якобы развозил хлеб для населения и только после "прямого указания" Хинштейна поехал в областную больницу.

Глава Курщины заявил, что, по его мнению, пострадавший чиновник "достоин" быть представлен к госнаградам по поручению российского диктатора Владимира Путина – соответствующий список уже готовится.

При этом Волобуев уже однажды был среди участников встречи с Путиным.

Хинштейн добавил, что пока не может связаться с Волобуевым, так как его телефон отключен, однако выразил уверенность, что "врачи поставят его на ноги".

Как пишет Telegram-канал Baza, по предварительным данным, дрон Вооруженных сил Украины атаковал авто Волобуева утром 22 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин недавно встретился с чиновниками Курщины, во время совещания якобы пошутили о том, что Сумы "должны стать частью РФ". По оценке аналитиков ISW, совещание диктатор собрал, чтобы установить условия для обоснования возобновления планов по захвату территорий Сумщины.

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