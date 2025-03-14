Дрон атаковал военный полигон в Мулино в Нижегородской области: момент попал на видео

Днем 14 марта в Нижегородской области РФ была атакована территория одного из крупнейших военных полигонов в России и воинской части в поселке Мулино. Момент атаки неизвестного БПЛА попал на видео.

Видео дня

Об атаке беспилотника сообщили российские СМИ со ссылкой на очевидцев. Официальные лица и ведомства пока не комментировали попадание дрона в военный объект.

Пока неизвестно, насколько серьезны последствия удара, есть ли пострадавшие. Однако днем 14 марта Росавиация сообщила, что Нижегородский аэропорт Стригино временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Власти атаку не подтверждали.

В российском поселке Мулино в Нижегородской области расположен 333-й Центр боевой подготовки Ленинградского военного округа. Это масштабный военный объект, который русские СМИ называют "уникальным" и утверждают, что аналогов ему нет ни в России, ни в мире.

Первоначально центр строился при участии немецкой компании Rheinmetall Defence Electronics, разработавшей его планирование еще до введения санкций. Он совмещает классические полигоны с современными технологиями: комплексные тренажеры моделируют поле боя в 3D, а для тактических учений созданы макеты городов и поселков.

Сам полигон занимает площадь 34х27 км и оснащен танкодромами, вододромами и специальными тренировочными зонами. Ежегодно здесь могут проходить обучение до трех бригад, одновременно тренироваться до 700 военнослужащих, а общая годовая пропускная способность центра – до 30 тысяч человек.

После российского вторжения в Украину, с лета 2022 года, российские власти используют военный полигон в Мулино, который является крупнейшим артиллерийским научно-испытательным полигоном в России, для подготовки военных к участию в войне. В частности, в Мулино был сформирован 3-й армейский корпус.

Интересно, что военнослужащие армии РФ, дислоцирующиеся в воинской части в поселке, массово распивают алкогольные напитки и совершили ряд преступлений против местных жителей. Среди них – поджог церкви, убийство топором местного жителя, похищение и избиение таксиста.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 марта в России произошла новая дроновая атака, взрывы были слышны в Москве и Московской области. Один из беспилотников упал в 400 метрах от маршрута диктатора РФ Владимира Путина из Ново-Огарева в Кремль.

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