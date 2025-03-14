Украинский дрон упал в 400 метрах от маршрута Путина из Ново-Огарева в Кремль: новые детали атаки дронов на РФ. Видео

Утром, 14 марта, в России произошла новая дроновая атака, взрывы были слышны в Москве и Московской области. Один из беспилотников упал в 400 метрах от маршрута диктатора РФ Владимира Путина из Ново-Огарева в Кремль.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Там отметили, что на этот раз БПЛА залетели глубже в столицу РФ.

"Два из них упали неподалеку от Садового кольца. Один – рядом с Кутузовским проспектом, по которому российский президент ездит из резиденции в Ново-Огарево в Кремль, а второй – рядом с метро "Шаболовская" и Шуховской башней", – говорится в сообщении.

Как утверждают пропагандистские СМИ, один из упавших рядом с Кутузовским проспектом дронов попал в двухуровневую квартиру на последнем этаже дома. Там повреждены мебель и остекление балкона. Обломки упали на козырек подъезда, от дома отвалился кусок кровли. Отсюда до Кремля – 4 км.

Второй БПЛА долетел в дом в районе метро Шаболовская, там на крыше возник пожар. Третий БПЛА упал на частный дом в коттеджном поселке "Росинтер-2" в Троицком округе Новой Москвы. В результате атаки повреждены три автомобиля, мотоцикл и часть мансарды.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина столицу РФ атаковали 4 беспилотника. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что ПВО якобы сбило три беспилотника над регионом – двое из которых упали на стройплощадку в микрорайоне Измайлово в Балашихе, и один – в микрорайоне Южная Битца.

Напомним, 14 марта в России пожаловались на новую атаку дронов. РосСМИ сообщили о "прилетах" по домам, губернатор Московской области признал, что попадание является следствием работы российской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Краснодарского края России в ночь на пятницу, 14 марта, пожаловались на атаку беспилотников. Взрывы раздались в городе Туапсе, под ударом якобы оказался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

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