Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
8,3 т.
В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Красонодарском крае РФ. На месте вспыхнул пожар.

Об атаке пишут российские СМИ. Местные власти прилет по НПЗ подтвердили, правда, заявили об "обломках" и попытались приуменьшить последствия.

Подробности атаки

О прилете по Афипскому НПЗ и вспыхнувшем на предприятии пожаре первыми начали сообщать очевидцы произошедшего.

"БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Очевидцы видят пожар", – написал ранним утром в пятницу российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Вопреки обыкновению, происшествие достаточно оперативно подтвердили в оперативном штабе этого российского региона: там заявили, что Афипский НПЗ был "атакован и загорелся".

А вот причины возгорания, озвученныеместными властями, оказались вполне традиционными для российской госпропаганды – как и попытки приуменьшить последствия атаки.

Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в сообщении.

При этом фото с места событий заставляют усомниться в утверждениях о "площади пожара 30 кв м".

Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

По данным Telegram-канала Dnipro Osint, в результате атаки скорее всего была поражена установка первичной переработки нефти (координаты: 44.8837641043713, 38.817770564969194): именно ее горение, считает автор канала, попало на видео.

Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

Что известно о предприятии

Афипский нефтеперерабатывающий завод ) — крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае.

Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год.

Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу.

Согласно открытым данным, к примеру, в 2020 году там произвели 2,02 млн т дизельного топлива, 1,093 млн тонн вакуумного газойля, 0,92 млн тонн мазута, 0,8 млн тонн газового бензина.

Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об "обломках". Фото и видео

Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись, в частности, в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.

Сообщения об атаках на Афипский НПЗ периодически появляются с 2023 года.

