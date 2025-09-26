Дроны атаковали Афипский НПЗ, вспыхнул мощный пожар: российские власти говорят об 'обломках'. Фото и видео

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Красонодарском крае РФ. На месте вспыхнул пожар.

Об атаке пишут российские СМИ. Местные власти прилет по НПЗ подтвердили, правда, заявили об "обломках" и попытались приуменьшить последствия.

Подробности атаки

О прилете по Афипскому НПЗ и вспыхнувшем на предприятии пожаре первыми начали сообщать очевидцы произошедшего.

"БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Очевидцы видят пожар", – написал ранним утром в пятницу российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Вопреки обыкновению, происшествие достаточно оперативно подтвердили в оперативном штабе этого российского региона: там заявили, что Афипский НПЗ был "атакован и загорелся".

А вот причины возгорания, озвученныеместными властями, оказались вполне традиционными для российской госпропаганды – как и попытки приуменьшить последствия атаки.

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в сообщении.

При этом фото с места событий заставляют усомниться в утверждениях о "площади пожара 30 кв м".

По данным Telegram-канала Dnipro Osint, в результате атаки скорее всего была поражена установка первичной переработки нефти (координаты: 44.8837641043713, 38.817770564969194): именно ее горение, считает автор канала, попало на видео.

Что известно о предприятии

Афипский нефтеперерабатывающий завод ) — крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае.

Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год.

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу.

Согласно открытым данным, к примеру, в 2020 году там произвели 2,02 млн т дизельного топлива, 1,093 млн тонн вакуумного газойля, 0,92 млн тонн мазута, 0,8 млн тонн газового бензина.

Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись, в частности, в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.

Сообщения об атаках на Афипский НПЗ периодически появляются с 2023 года.

