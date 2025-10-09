Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Волгоградской области: произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 9 сентября дроны-камикадзе атаковали газоперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгоградской области. В результате ударов на территории предприятия возникли два очага возгорания.

Пожары на заводе зафиксировали спутники. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Supernova+.

Результаты дроновой атаки

Местные жители подтвердили, что после прилета дронов на территории Коробковского газоперерабатывающкго завода в поселке Котово Волгоградской области начался пожар.

При этом российские чиновники также признали факт поражения предприятия. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на территории региона горят объекты топливно-энергетического комплекса. Также он пожаловалися, что повреждено здание котельной в Волгоградской области.

"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса. В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний", – написал глава региона.

Согласно данным картографической платформы NASA FIRMS, на территории объекта зафиксирован крупный пожар. Спутники зафиксировали местоположение активных пожаров и тепловых аномалий на предприятии.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в ночь на 9 октября беспилотники поразили "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области. Коваленко отметил, что это критический объект для российской нефтегазовой инфраструктуры: он обеспечивает переработку и транспортировку газового конденсата, а также производство сырья для химической промышленности. По его словам, завод входит в систему поставки топлива для внутреннего рынка России, а также для экспорта.

Что известно о предприятии

Коробковский газоперерабатывающий завод – это крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе РФ. Специализируется на переработке попутного нефтяного газа и природного газа. Завод входит в структуру компании "Лукойл".

Предприятие осуществляет комплексную переработку сырья для получения ценных фракций углеводородов. Переработка включает сепарацию природного газа от воды, механических примесей и сероводорода, сжатие газа в компрессорном цехе, осушку газа и конденсата.

Завод играет важную роль в сфере рационального использования попутного нефтяного газа в регионе, предотвращая его сжигание. Производственная мощность завода заявлена на уровне 0,45 млрд кубометров газа в год.

Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. С начала августа Украина осуществила по меньшей мере 28 атак на российские НПЗ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!