Российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский снова поразили дроны. В ночь на 23 июня там произошел пожар.

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На это обратил внимание Telegram-канал "Крымский ветер". Его мониторинговая группа увидела возгорание, зафиксированное спутниками сервиса NASA FIRMS из космоса.

"Это производственная база №7, федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), южное территориальное управление (ЮТУ) росрезерва. Здесь используется подземное хранение нефтепродуктов", – сказано в сообщении.

В.о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь проинформировал, что "в результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание". Предварительно, никто из работников не пострадал.

Напомним: "Атлас" активно участвует в обеспечении российских оккупационных сил. В августе 2020 года на его базе россияне даже проводили учения "Кавказ-2020" (минобороны и росрезерва), отрабатывая отпуск нефтепродуктов – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный – для нужд армии.

Комбинат уже находился под ударами 29 ноября и 3 августа 2024 года; тогда на территории тоже фиксировалось горение.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня 2025-го беспилотники атаковали Волгоградскую, Ростовскую и Смоленскую области Российской Федерации; росавиация временно закрыла аэропорт "Гумрак" по соображениям безопасности.

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