Дроны атаковали Сочи: россияне в панике бежали с пляжей. Видео

8 августа в Сочи Краснодарского края РФ сработали сирены воздушной тревоги из-за украинских дронов. Армия страны-агрессора задействовала средства ПВО; туристов в отелях, санаториях и других местах отдыха администрации выгоняли в укрытия и подземные паркинги.

Россиянам тревога была в новинку, поэтому они массово снимали происходящее на видео и публиковали в соцсетях. Особый ажиотаж вызвали взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны.

Осторожно, звучит ненормативная лексика!

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, и призывал "соблюдать необходимые меры безопасности".

"Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", – советовал он россиянам.

Позже он похвастался оперативным реагированием всех служб и поделился фото людей в укрытиях.

Росавиация вводила ограничения на взлет и посадку в местном аэропорту. На запасные аэродромы пришлось перенаправить как минимум 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Также в РФ приостанавливали пропуск машин и пешеходов на границе с оккупированной грузинской территорией Абхазией. На дорогах это вызвало двухкилометровые очереди.

Местные власти заявили, что в период с 12:00 до 15:00 ПВО уничтожила и перехватила восемь украинских БПЛА над территорией Краснодарского края.

После отбоя прозвучала повторная тревога. Режим беспилотной опасности был отменен около 16:00.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа взрывы слышали в Миллерово Ростовской области России. Очевидцы сообщали, что видели в небе зарево от пожара.

