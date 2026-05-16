Дроны атаковали стратегический химзавод в Ставропольском крае РФ: вспыхнул пожар. Видео

В ночь на субботу, 16 мая, в Ставропольском крае РФ пожаловались на атаку беспилотников. Целью дронов в очередной раз стало одно из крупнейших предприятий химической промышленности России "Невинномысский Азот".

После серии взрывов там вспыхнул пожар. Соответствующими кадрами россияне делились в сети, одновременно жалуясь на работу ПВО.

Они утверждали, что не прозвучало ни одного выстрела, и все БпЛА попали в цель.

Этот завод в Невинномысске входит в группу "ЕвроХим". Он специализируется на выпуске минеральных удобрений (аммиака, карбамида, аммиачной селитры) и является стратегическим объектом, поскольку его продукция используется в военных целях, в частности для производства взрывчатки и боеприпасов.

Напомним, что в 2025 году после украинской дроновой атаки химкомбинат "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. Тогда удалось повредить антидроновую защиту предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта дроны-камикадзе массированно атаковали Ставропольский край России. Целью атаки стало химическое предприятие "Невинномысский Азот", серия взрывов прогремела в промышленной зоне.

