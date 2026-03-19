В Ставропольском крае атакован один из крупнейших химзаводов ВПК России. Видео

В ночь на 19 марта дроны-камикадзе массированно атаковали Ставропольский край России. Целью атаки стало химическое предприятие "Невинномысский Азот".

Серия взрывов прогремела в промышленной зоне. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Новые взрывы в России

Воздушная тревога в Ставропольском крае была объявлена около двух часов ночи, а уже через несколько минут в Невинномысске прогремели первые взрывы. Местные жители пожаловались, что в течение ночи в небе над регионом слышали несколько десятков мощных взрывов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утверждает, что массированная воздушная атака якобы была отражена и пишет, что "повреждений важной инфраструктуры нет".

В то же время местные чиновники пожаловались, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий, в местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства.

В министерстве обороны России также подтвердили, что ночью Ставропольский край атаковали беспилотники. В террористическом ведомстве утверждают, что в небе над регионом якобы было уничтожено 28 БПЛА.

По данным платформы FIRMS, использующей спутники для мониторинга пожаров в почти реальном времени, на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" зафиксировано четыре очага возгорания.

Что известно о предприятии

"Невинномысский Азот" – это один из крупнейших химических комбинатов России. Несмотря на статус производителя гражданских удобрений, предприятие является критическим элементом военно-промышленного комплекса.

Комбинат выступает в роли ключевого "химического хаба", поставляющего сырье для производства взрывчатки и ракетного топлива. Завод производит более 1 млн тонн аммиака и около 1,4 млн тонн аммиачной селитры ежегодно. Эти вещества являются базовыми компонентами для создания артиллерийских снарядов и авиабомб.

Предприятие синтезирует меланин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру. По данным Центра противодействия дезинформации Украины, эти продукты двойного назначения используются в производстве фугасных и реактивных зарядов, выстрелов для гранатометов, гексогена и октогена.

Предприятие поставляет компоненты для машиностроительного предприятия "Искра", которое занимается разработкой и производством твердотопливных ракетных двигателей для стратегических и тактических ракетных комплексов.

Напомним, в 2025 году после украинской дроновой атаки вхимкомбинат "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. Тогда антидроновую защиту предприятия удалось повредить.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прозвучали многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Под ударом оказалась одна из воинских частей оккупантов.

