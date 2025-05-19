Дроны атаковали военный аэродром в Крыму: говорят, что есть прилет. Видео

В ночь с 18 на 19 мая беспилотники атаковали военный аэродром в оккупированном Крыму. Под удар попали объекты в Джанкойском и Красногвардейском районах.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский Ветер". На видео, которое сняли местные, слышно, как БПЛА пытаются сбить выстрелами из оружия, однако без успеха.

"Веселая ночь в Джанкое: стрельба из автоматического оружия, звуки пролета дронов и взрывы. Как сообщают наши подписчики, есть прилет по военному аэродрому. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Этот полк имеет в своем составе 3 авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52. Также из Джанкоя осуществляют вылеты штурмовики Су-25.

Напомним, 23 апреля на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы в ряде населенных пунктов. Поступали сообщения о массированной атаке БПЛА, особенно громко было в Евпатории и Сакском районе, где расположены аэродромы российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля на окраине села Раздольное, во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция войск РФ. Две машины вражеской установки сгорели дотла.

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