Дроны атаковали Ярославский НПЗ: произошел масштабный пожар. Фото и видео

В ночь на 17 сентября дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле. Прогремели взрывы, на месте атаки в промышленной зоне разразился мощный пожар.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ. Местные жители опубликовали видео прилетов дронов и сильного пожара на предприятии.

Что известно об атаке

Местные жители жаловались на взрывы на территории Ярославского НПЗ, после которых в промышленной зоне был зафиксирован масштабный пожар.

Главные истории дня

Российские Telegram-каналы публикуют видео прилетов, которыми делятся очевидцы. На видео с места событий виден густой дым.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе якобы было сбито 65 беспилотников. По его словам, пострадавших нет.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнафта-ЯНОС" или "Ярославнефтеоргсинтез") – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в городе Ярославль.

Завод входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ по объему переработки.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки, производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное топливо (реактивное топливо), мазут, битум и другую нефтехимическую продукцию.

Завод обеспечивает топливом внутренний рынок России и военную логистику оккупационных сил, то есть является критически важным логистическим объектом для обеспечения военной техники оккупационных войск.

НПЗ неоднократно подвергался успешным ударам украинских беспилотников с большого расстояния (в частности, в июне и августе 2026 года), в результате чего на его территории возникали масштабные пожары. Так, в ночь на 28 августа на территории завода раздавались многочисленные взрывы, тогда в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что Силы обороны ночью нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

На территории предприятия вспыхнул мощный пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" суммарной мощностью более 15 млн тонн в год – Сизранский и Саратовский НПЗ – приостановили выпуск нефтепродуктов. Предприятия остановлены из-за повреждений, полученных в результате ударов по заводам украинских беспилотников. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором – еще дольше.

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