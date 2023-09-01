Дроны были нацелены на топливные баки: появились новые снимки уничтоженных и поврежденных самолетов на аэродроме в Пскове

Появились новые снимки уничтоженных и поврежденных вражеских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Дроны были нацелены на топливные баки.

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Об этом сообщил Telegram-канал Monitor. По состоянию на 1 сентября, судя по снимкам, можно говорить, что два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два получили повреждения.

"В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть лонжерона крыла. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, которые были запущены с территории России", – отметил глава ГУР Кирилл Буданов.

Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – является серьезным ударом по военно-транспортной авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого было уничтожено сразу несколько бортов.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что на аэродроме в Пскове были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

Ранее в сети также публиковали спутниковые снимки Псковского аэродрома. На них были видны два поврежденных Ил-76. Также на кадрах были видны два красных автомобиля, похожих на пожарные, возле одного из самолетов. Они могли быть использованы для тушения пожара.

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