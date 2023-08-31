Самолетов Ил-76 стало меньше: появились первые спутниковые снимки аэродрома Пскова после атаки украинских беспилотников. Фото

В сети появились первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром у Пскова. На кадрах видно, что повредили по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76 в ночь с 29 на 30 августа.

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Об этом сообщает издание "Схемы". Повреждения самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, к которому журналисты обратились за комментарием.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев – скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", ― объяснил Храпчинский.

Также можно заметить два красных автомобиля, сходных с пожарными, возле одного из самолетов. Они, возможно, могли быть задействованы для потушения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

По данным издания, этот вид воздушных аппаратов постоянно размещается на военной авиабазе вблизи Пскова. Воздушные суда, находящиеся на данной авиабазе, находятся в оперативном распоряжении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Российской армии. Эта дивизия также известна как "Псковская дивизия", она была применена для захвата города Буча в начале полномасштабной войны в Украине.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех и повреждение еще нескольких российских Ил-76 в Пскове.

"Уничтожены 4 единицы — это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его выполнение задач. Их используют для транспортировки личного состава окупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц", — сказал Юсов.

Сектор аэродрома, возможно содержащий другие поврежденные воздушные суда, упомянутые в отчете Главного управления разведки, временно скрыт на горизонте из-за наличия сильных облаков.

В сети показали спутниковые фото, как Псковский аэродром выглядел до атаки дронов 30 августа и после.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на среду, 30 августа, в России было неспокойно. В Туле слышали взрывы, там произошел пожар и в небо поднялся дым.

– Кроме того, значительное количество дронов атаковало военные объекты в российском Пскове. На военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар, заявляется, что повреждены самолеты страны-агрессора. По данным ГУР МО Украины, ликвидированы четыре транспортных Ил-76, также есть поврежденные борты.

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