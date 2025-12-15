Дроны 'Генерал Черешня' поразили 600 воздушных целей за месяц

В ноябре дроны-перехватчики украинской defence-tech компании "Генерал Черешня" поразили 600 воздушных целей противника. Об этом свидетельствуют данные боевого применения, зафиксированные в системе ситуационной осведомленности "Дельта". Эти поражения осуществлены флагманскими продуктами компании – дронами-перехватчиками "Генерал Черешня AIR" и "Генерал Черешня Bullet".

Согласно этим данным, такой результат является самым высоким показателем среди всех производителей дронов-перехватчиков, которые применяются Силами безопасности и обороны Украины.

Речь идет прежде всего о поражении вражеских разведывательных и ударных беспилотников, которые Россия массово использует для атак на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру. Высокие показатели эффективности перехвата свидетельствуют о системном и масштабном применении украинских дронов в боевых условиях.

Компания "Генерал Черешня" лидирует в рейтинге по количеству поражений воздушных целей уже 4 месяц подряд.

В компании отмечают, что достижение такого результата стало возможным благодаря тесному взаимодействию с боевыми подразделениями, постоянному совершенствованию изделий на основе обратной связи с фронта и фокуса на серийном производстве эффективных решений для противодействия воздушным угрозам.

Дроны-перехватчики становятся одним из ключевых элементов многоуровневой сетецентрической системы ПВО, позволяя уничтожать вражеские БПЛА значительно более дешевыми и мобильными средствами по сравнению с традиционными системами противовоздушной обороны.