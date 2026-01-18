Дроны-грузовики ULTRA, которые есть на вооружении ВСУ, получили вдвое большую дальность: что известно. Фото

Британская компания Windracers сообщила, что их тяжелый универсальный грузовой дрон ULTRA (Uncrewed Low Cost Transport) будет иметь возможность осуществлять полеты на дальность до 2000 км, что вдвое больше предыдущего показателя в 1000 км.

Об этом информирует журнал Defence Express, цитируя пресс-релиз компании. На вдвое большее расстояние дрон может перевозить грузы массой более 100 кг, а в компании работают над увеличением его грузоподъемности до 200 кг на такое же расстояние.

Усиление дронов ULTRA

В Windracers дополнительно работают над увеличением производственных мощностей"для выпуска сотен аппаратов в течение следующих двух лет". Глава компании Стивен Райт подчеркнул рост спроса на их грузовые дроны.

Также в компании акцентируют на том, что ULTRA эксплуатируются в достаточно сложных условиях, в частности речь идет в полярных регионах, Центральной Африке, а также в Украине.

Первое о том, что ВСУ имеют на вооружении дроны ULTRA, стало известно еще два года назад. Поставки в армию начались в 2023 году, поэтому не исключено, что модернизация БПЛА проходила согласно отзывам, полученных по результатам эксплуатации в сложных условиях поля боя.

Однако по состоянию на сегодня нет детальной информации о том, сколько таких дронов могло быть поставлено Украине, пишет издание. Также неизвестно, как именно их используют армейцы: для грузовых целей, фронтовой бомбардировки или адаптации под носителя FPV.

Неизвестным остается и то, будет ли поставляться Украине обновленная версия. Сегодня в распоряжении ВСУ должен быть базовый вариант с дальностью полета в 1000 км и грузоподъемностью в 100 кг.

