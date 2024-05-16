Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле: подробности

В ночь на 16 мая в российском городе Тула прогремели взрывы на территории государственного предприятия российского оборонного комплекса "Базальт". Объект атаковали беспилотники.

Предприятие напрямую занимается производством военной продукции для войны против Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в украинской разведке.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на четверг в результате плановой работы был поражен военный объект в Туле. Предприятие производило продукцию для войны против нашей страны.

В свою очередь российские пропагандисты утверждают, что в Тульской области ночью 16 мая работала противовоздушная оборона. В РФ заявили, что оккупанты якобы сбили два беспилотных летательных аппарата.

Завод "Базальт" входит в государственную корпорацию "Роскосмос" и является предприятием полного цикла, включающего в себя подразделения, отвечающие за разработку, постановку на производство и серийное изготовление различных изделий космической и авиационной техники. Завод изготавливает вооружение и боеприпасы для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота РФ.

Напомним, в ночь на среду, 15 мая, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 15 мая, в оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Их было слышно в Симферополе, Севастополе и Джанкое, а также в Гвардейском, где находится военный аэродром.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 мая в Ростовской области России пожаловались на атаку дронов. Она привела к двум взрывам на топливной базе в Пролетарском районе, которые не вызвали возгорания топлива.

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