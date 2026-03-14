'Дроны изменили очень многое': командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал о новой роли танков на поле боя

Принципы использования танков и артиллерии на поле боя существенно изменились из-за развития дроновых технологий. Несмотря на такие изменения, отказываться от танков рано, ведь они и в дальнейшем играют важную роль в боевых действиях.

Об этом в интервью медиа заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов. Он отметил, что именно беспилотники в значительной степени изменили подходы к ведению боя и применению тяжелого вооружения. В частности, изменились принципы использования танков на поле боя.

"Сегодня роль как танков, так и артиллерии изменилась. Это идет от реалий на поле боя, развития технологий. Дроны изменили очень много", – отметил командующий.

В то же время, как подчеркнул Шаповалов, отдельные подразделения продолжают эффективно применять такую технику.

"Есть подразделения, которые достаточно эффективно, по состоянию на сегодня, применяют танки. Работают на прямую наводку. Причем не один раз за день, а несколько, и довольно эффективно выполняют свою задачу", – рассказал Шаповалов.

Однако, по мнению Шаповалова, говорить об отказе от танков рано. По его словам, такая техника имеет высокий уровень защиты, мощное вооружение и остается важным средством для поддержки пехоты в боях.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники подразделения "Феникс" сорвали попытку массированного штурма российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. Накануне оккупанты бросили в атаку пехоту, автомобили, бронетехнику и танки, но украинские защитники остановили наступление и уничтожили технику противника на подступах к позициям.

