Дроны работали на земле и в воздухе: украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью роботизированных систем. Фото. Видео

Украинские военные впервые заставили российских оккупантов сдаться с помощью наземного дрона, начиненного взрывчаткой. Событие произошло на северо-востоке Украины в июне во время операции подразделения Третьей штурмовой бригады. Благодаря роботизированным системам удалось не только взять позицию противника, но и захватить пленных без потерь среди пехоты.

Как сообщает The Washington Post, операция состоялась в Харьковской области. Американское издание воссоздало ход событий, просмотрев видео, предоставленное украинскими военными, и проведя интервью с командирами бригады. Это был первый случай, когда украинские силы применили наземный дрон для штурма позиции противника и взятия пленных.

По словам командиров, операция позволила освободить стратегический участок фронта без человеческих потерь.

Роботы на передовой

Украинские военные все активнее используют дроны – как в небе, так и на земле. Если раньше они выполняли только разведку или доставку боеприпасов, то теперь способны участвовать в штурмах.

Наземные беспилотники уже применяют для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, а также как ударные платформы со взрывчаткой. Украина разрабатывает эти системы, чтобы минимизировать потери среди бойцов и сохранить ограниченные человеческие ресурсы в войне с численно превосходящим врагом.

Командир подразделения наземных дронов Николай, который руководил операцией, отметил, что лучшим результатом считает не захват пленных, а отсутствие потерь среди украинцев. "Дни, когда я считал операции в человеческих жизнях, для меня закончились", – сказал он. "Именно поэтому я командую роботами".

Как проходила операция

В течение двух недель украинцы безуспешно пытались вернуть позиции, которые ранее захватили россияне. В конце концов решили действовать иначе. Команда дронов разработала план: сначала атаковал воздушный дрон, а затем во вражескую фортификацию должен был ворваться наземный робот с тремя противотанковыми минами.

После первого взрыва украинцы направили еще один дрон. Но вместо контратаки россияне неожиданно подняли над окопом картонную табличку с надписью"Мы хотим сдаться". Воздушный дрон опустился ближе, чтобы подтвердить сигнал, и указал врагам направление движения.

Двое российских военных без оружия вышли из укрытия и, следуя за дроном, добрались до украинских позиций, где их взяли в плен. Военные Третьей штурмовой бригады назвали это "историческим моментом", ведь роботы фактически выполнили часть задач пехоты без участия людей на передовой.

Внедрение новых технологий

Российское вторжение превратило Украину в полигон современных боевых технологий. С начала войны страна быстро стала лидером в использовании дронов различных типов – от дешевых FPV-моделей до полноценных наземных роботов.

Такие системы уже не просто помогают военным, но и меняют саму логику ведения боя. Теперь они могут заменять артиллерию, выполнять задачи по разведке, доставлять снаряжение или даже атаковать цели напрямую.

По словам Главнокомандующего ВСУ, только за один месяц количество задач, которые выполняют наземные роботы, почти удвоилось. Их цена существенно ниже артиллерии – дрон, участвовавший в июньской операции, стоил около 1500 долларов.

Когда роботы спасают жизни

Кроме ударных функций, новые беспилотные системы уже используют для эвакуации раненых под обстрелами. Командиры отмечают, что это позволяет сохранить жизнь солдат, которые ранее рисковали, чтобы вытащить собратьев из опасных участков.

По оценкам военных, количество таких роботов на фронте постоянно растет, а потребность в них только усиливается. "Мы хотим, чтобы машины вместо людей выполняли рискованную работу", – объяснил один из командиров Третьей штурмовой.

Теперь украинские солдаты имеют шанс чаще возвращаться живыми с передовой – и это, говорят они, главная цель всей этой технологической эволюции.

