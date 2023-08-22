'Дроны с клешнями воруют раненых': кадыровец выдал 'страшилку' о войне в Украине

Российский оккупант пожаловался на "Бабу Ягу", с помощью которой украинские военные якобы "воруют" раненных захватчиков. Кадыровец рассказал, что такое прозвище дали дрону, который якобы способен унести на себе человека.

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При этом военный преступник заявил, что россияне не могут сбить "Бабу Ягу", потому что российские системы радиоэлектронной борьбы не действуют на дрон. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Кадыровец рассказал кремлевским СМИ, что оккупанты сами дали беспилотнику прозвище "Баба Яга". Оккупант выдал, что БПЛА, размером с человека, способен нести до четырех 82-мм и до двух 120-мм мин. При этом захватчик жалуется, что дрон работает исключительно в ночное время, так как днем его легко обнаружить и сбить из-за шумного бензинового двигателя.

Апогеем пропагандисткой легенды об украинских дронах стала "страшилка" кадыровца о "похищении" раненных оккупантов "Бабой Ягой". Захватчик рассказал, что БПЛА оборудован специальными клешнями, которые могут захватывать человека.

"Такие же большие дроны, только чуть модернизированные, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него", – выдал кадыровец.

Также оккупант пожаловался, что российские системы РЭБ на "Бабу Ягу" не действуют, поэтому уничтожить дрон возможно только из стрелкового оружия или гранатомета. Однако и в этом случае оккупанты бессильны. Кадыровец добавил, что украинские военные якобы прикрепляют пластины от бронежилета к "Бабе Яге" из-за чего дрон тяжелее сбить.

Напомним, пленные российские оккупанты рассказали, чем на самом деле занимаются на войне против Украины кадыровцы из отряда "Ахмат". Этих бойцов, которые заслужили славу "TikTok-войск", используют как заградительные отряды.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины разгромили в районе Бахмута на Донетчине боевиков подразделения "Ахмат" главаря Чечни Рамзана Кадырова. Кадыровцы бегут с позиций и несут большие потери.