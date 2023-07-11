'Десятки убитых': ВСУ разгромили кадыровцев под Бахмутом, они бегут с позиций – 'Атеш'

Силы обороны Украины разгромили в районе Бахмута на Донетчине боевиков подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыровцы бегут с позиций и несут большие потери.

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Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Там заявили, что получили такую информацию от агента из состава вооруженных сил страны-агрессора России.

"Кадыровцы были разбиты в окрестностях города-руины Бахмут. Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобиков", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что вместе с кадыровцами Силы обороны Украины активно уничтожают российских оккупантов из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад.

"Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро", – отметили партизаны.

Накануне Кадыров заявил, что "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление в район Клищеевки.

"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием "спецоперации" на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", – заявил Кадыров.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута и держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу.

Об успехах защитников Украины под Бахмутом накануне также сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а враг местами оказывается в ловушке. В частности, на указанном участке фронта результативно работают снайперы.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузык сказал, что возле Бахмута пока не было замечено российских оккупантов из подразделения "Ахмат". По его словам, чеченские военные все равно не являются серьезным боевым подразделением и не умеют взаимодействовать на поле боя.

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