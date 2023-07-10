Бойцов из подразделения 'Ахмат' пока не видели у Бахмута: защитник Украины оценил угрозы

Украинские военные пока не видели возле Бахмута российских оккупантов из подразделения "Ахмат". Чеченские военные все равно не являются серьезным боевым подразделением и не умеют взаимодействовать на поле боя.

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Такое заявление сделал командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузык. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Они (боевики из "Ахмата", – ред.) не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов". Возможно, это вновь сформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом", – рассказал Кузик.

Он добавил, что зимой чеченские боевики видели в районе Бахмута украинские военные. РФ их раньше пыталась задействовать в боях в Рубежном и Северодонецке в Луганской области и вблизи Горловки Донецкой области.

Кузык также отметил, что раньше были случаи, когда менее обучены украинские подразделения, новобранцы, в бою были сильнее военных из Чечни.

"О тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала. Были случаи, когда мы менее подготовленную пехоту, новобранцев, ставили на дальние фланги, а по направлению удара ставили более опытных. Да" какими-то обходными путями эти подразделения "Ахмат" выходили на этих новобранцев, так эти новобранцы в бою разбирали их на запчасти. Я сам был удивлен", – резюмировал защитник Украины.

Стоит отметить, что у украинских защитников успехи на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте.

Ранее об успехах защитников Украины под Бахмутом накануне сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а враг местами оказывается в ловушке. В частности, на указанном участке фронта результативно работают снайперы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

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