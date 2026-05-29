Дроны СБУ поразили важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ в Краснодарском крае РФ: что известно о последствиях

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу врага. Специалисты Центра спецопераций "Альфа" поразили стратегически важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Отмечается, что спецназовцы нанесли успешный дроновой удар по 16-му центру ФСБ РФ.

"Этот пункт управления, расположенный в Темрюцком районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников", – сообщили в СБУ.

Что известно о 16-м центре ФСБ РФ

16-й центр ФСБ РФ, официальное название которого – Центр радиоэлектронной разведки на средствах связи ФСБ России, считается одной из самых закрытых и засекреченных структур российской спецслужбы.

Центр осуществляет радиоэлектронную разведку, а основными задачами его являются перехват, дешифровка и обработка электронных сообщений, мониторинг интернет-трафика, а также спутниковый шпионаж – оккупанты используют мощности центра для перехвата сигналов с иностранных спутников,

Спецназовцы "Альфы" нанесли успешный дроновой удар по филиалу 16-го центра ФСБ – пункте управления, расположенном в Темрюкском районе Краснодарского края. Он играл ключевую роль в воздушном терроре против Украины. Оккупанты использовали его для наведения крылатых ракет и ударных беспилотников по украинским городам.

Последствия атаки

В результате атаки украинских беспилотников были полностью выведены из строя и парализованы ключевые объекты и высокотехнологичное оборудование центра.

Это существенно ослабило способность врага контролировать воздушное пространство, координировать системы ПВО и наводить удары по Украине.

"Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу", – отметили в СБУ.

