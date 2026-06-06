Дроны снова атаковали порт Кронштадт возле Петербурга. Фото и видео пожара

Утром 6 июня дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В Кронштадте мог быть атакован местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар.

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Дым местные жители также наблюдают над Кронштадским морским кадетским военным корпусом, в области также атакован арсенал российского флота и завод по производству подводных вооружений.Подробности сообщают Telegram-канал Exilenova+ и российское независимое издание ASTRA.

Новая атака на Кронштадт

В последний день Петербуржского международного экономического форума украинские дроны снова атаковали Ленинградскую область РФ.

В частности, под удар опять попал Кронштадт. После серии громких взрывов там очевидцы наблюдают в небе дым.

"Местные пишут, что есть прилет в районе Кронштадтского морского завода", – пишет Exilenova+, несколько позже со ссылкой на очевидцев добавляя, что на территории упомянутого предприятия вспыхнул пожар.

Кронштадский морской завод занимается ремонтом и сервисным обслуживанием военных и гражданских судов, а также ремонтом газотурбинных установок, дизельных двигателей, комплексной металлообработкой и т.д.

Telegram-канал Exile+ пишет, что атакован военный морской порт – один из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.

А OSINT-аналитик ASTRA считает, что атакован мог быть также Кронштадтский морской кадетский военный корпус.

"В результате атаки БПЛА в Кронштадте заметен дым над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Официальных подтверждений атаки пока нет. Ранее очевидцы опубликовали фотографии черного дыма над городом. Кадетский корпус расположен по адресу улица Зосимова, дом 15. Он находится в километре от базы военных кораблей", – отмечено в сообщении.

Кронштадтский морской кадетский военный корпус был основан в 1995 году. Это военное учебное заведение-интернат, подведомственное министерству обороны РФ. Выпускники часто поступают в военные вузы, особенно военно-морского профиля.

Другие удары по Ленобласти

Досталось этим утром не только Кронштадту.

Так, в Exile+ подтверждают прилет по 15-й арсеналу ВМФ РФ (Большая Ижора, Ленинградская область).

Это стратегический объект российского флота, выполняющий хранение, ремонт, обслуживание и утилизацию морских боеприпасов, торпед и ракетного вооружения. Обеспечивает потребности Балтийского флота РФ.

После удара там слышна вторичная детонация.

А в ASTRA утверждают, что в Петербурге мог быть атакован НИИ Морской теплотехники — ключевое предприятие по созданию подводного оружия.

"Очевидцы опубликовали фотографии дыма над Ломоносовом под Санкт-Петербургом. ASTRA установила, что дым может подниматься над НИИ Мортеплотехники, который находится в Ломоносове по адресу: ул. Черникова, 44", – отмечено в сообщении.

Научно-исследовательский институт морской теплотехники (НИИ Мортеплотехники) – оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия ВМФ. Институт был создан в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Долгое время он был филиалом ЦНИИ "Гидроприбор" в составе НПО "Уран". После распада СССР стал самостоятельной организацией.

Среди направлений деятельности НИИ Мортеплотехники – выполнение комплекса работ от научных исследований и проектирования до полномасштабных наземных и морских испытаний торпед и торпедных систем; создание торпедных энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, которые базируются на газотурбинных и поршневых двигателях; создание и эксплуатация специализированного оборудования для наземных и морских испытаний торпед, подводных ЭСУ (энергосиловая установка. – Ред.) и их подсистем; разработка, изготовление и поставка автоматизированных малогабаритных котельных установок (АМКУ) для производственно-технологических и отопительных целей.

"НИИ Мортеплотехники — одно из ключевых предприятий российской школы морского подводного оружия. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из наиболее совершенных в советском флоте", – добавили в ASTRA.

Кроме того, в ASTRA предположили, что в Петергофе дроны пытались атаковать нефтебазу.

"Очаг возгорания на фотографиях очевидцев из Петергофа расположен предположительно в районе факультета прикладной математики СПбГУ. В непосредственной близости от учебного корпуса расположена Петергофская нефтебаза", – отмечает издание.

По состоянию на 07:31 утра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко умудрился "сбить" 86 БпЛА.

Около 9 часов утра чиновник писал уже о 141 дроне – и косвенно подтвердил прилеты, о которых сообщали осинтеры.

А губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не покидать дома из-за атаки БПЛА.

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", — написал он.

Как писал OBOZ.UA, этим утром также дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Она расположена в Усть-Лабинске. Там вспыхнул мощный пожар.

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