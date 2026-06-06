Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В Краснодарском крае РФ 6 июня снова звучали взрывы. Вследствие ударов БпЛА мощный пожар вспыхнул в городе Усть-Лабинск.

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Под удар попала нефтебаза. Подробности и видео собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О том, что Усть-Лабинск в Краснодарском крае РФ навестили неизвестные дроны, в Exilenova+ сообщили после 4 часов утра.

"Усть-Лабинск, была атакована нефтебаза", – отмечено в сообщении.

Местные жители массово снимали и выкладывали в сеть кадры с огромным пожаром, вспыхнувшим после ударов. На части из них видны охваченные огнем резервуары.

По данным Telegram-канала Supernova+, атакована нефтебаза с резервуарным парком около 15 тыс. куб. м.

"Усть-Лабинск, атакована Полтавская нефтебаза, Краснодарский край. Действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком около 15 тыс. кубометров, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива. Основными поставщиками топлива являются нефтеперерабатывающие заводы группы "Лукойл". 45.22177964652223, 39.6844623079158", – пишет канал.

Как писал OBOZ.UA, ранее: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазу в Матвеевом Кургане. Там один из резервуаров уничтожен полностью.

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