Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео
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В Краснодарском крае РФ 6 июня снова звучали взрывы. Вследствие ударов БпЛА мощный пожар вспыхнул в городе Усть-Лабинск.
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Под удар попала нефтебаза. Подробности и видео собрал Telegram-канал Exilenova+.
Что известно
О том, что Усть-Лабинск в Краснодарском крае РФ навестили неизвестные дроны, в Exilenova+ сообщили после 4 часов утра.
"Усть-Лабинск, была атакована нефтебаза", – отмечено в сообщении.
Местные жители массово снимали и выкладывали в сеть кадры с огромным пожаром, вспыхнувшим после ударов. На части из них видны охваченные огнем резервуары.
По данным Telegram-канала Supernova+, атакована нефтебаза с резервуарным парком около 15 тыс. куб. м.
"Усть-Лабинск, атакована Полтавская нефтебаза, Краснодарский край. Действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком около 15 тыс. кубометров, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива. Основными поставщиками топлива являются нефтеперерабатывающие заводы группы "Лукойл". 45.22177964652223, 39.6844623079158", – пишет канал.
Как писал OBOZ.UA, ранее: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазу в Матвеевом Кургане. Там один из резервуаров уничтожен полностью.
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