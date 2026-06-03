Резервуар выгорел дотла: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазу в Матвеевом Кургане. Фото

Силы обороны Украины вечером 30 мая направили свои дроны на нефтебазу в поселке Матвеев Курган (Ростовская область Российской Федерации). Этот обстрел был успешным – на территории поднялся масштабный пожар, в результате которого один из резервуаров выгорел полностью.

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Кадрами с места атаки, а также подробностями в среду, 3 июня, поделился Telegram-канал "Досье Шпиона". Анонимный автор рассказал, что для ударов по объекту защитники Украины использовали шесть беспилотников.

Что известно о последствиях

Резервуары на территории нефтебазы использовали военнослужащие государства-агрессора из 104-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11387, постоянное место дислокации – Чита в Забайкальском крае РФ).

"Хранение было организовано возле нефтебазы ООО "Агропродукт", расположенной в н.п. Матвеев Курган", – уточнил автор поста.

В результате работы БпЛА есть материальный ущерб; пострадавших среди российских армейцев нет.

Как писал OBOZ.UA:

– Матвеев Курган расположен в Ростовской области – в тылу оккупационной группировки. Ростовщина считается ключевым логистическим узлом для поставок горючего и боеприпасов на фронт: через нее проходит южный транспортный коридор российских войск вдоль побережья Азовского моря.

– Ранее Силы беспилотных систем Украины провели серию ударов по важным целям ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины. Под поражение попали средства противовоздушной обороны, командные пункты, радиолокационные станции, специализированные суда, места сосредоточения личного состава и техники, а также объекты, связанные с производством беспилотников.

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