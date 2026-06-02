Силы беспилотных систем Украины проредили ПВО врага на оккупированных территориях. Видео

Силы беспилотных систем Украины провели серию ударов по важным целям российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Под поражение попали средства противовоздушной обороны, командные пункты, радиолокационные станции, специализированные суда, места сосредоточения личного состава и техники, а также объекты, связанные с производством беспилотников.

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О результатах операций сообщили в Силах беспилотных систем Украины. В ведомстве отметили, что удары нанесли операторы различных подразделений во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

"Силы беспилотных систем продолжают системно снижать боевые способности противника", – подчеркнули военные.

Поражение важных целей

Одним из наиболее заметных результатов операций стало уничтожение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму. Задачу выполнили операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра". Этот комплекс является одним из ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Мариуполе операторы 1-го отдельного центра нанесли удары по береговым радиолокационным станциям "Нева-Б" и "Нева-Б2М". Такие системы используют для контроля надводной обстановки, мониторинга акватории и охраны важных объектов.

Также украинские военные поразили командный пункт противника на территории оккупированного Крыма. Еще одной целью стал специализированный буксир проекта 1454.

Результаты операций

В Донецкой области операторы бригады "Птицы Мадьяра" поразили временный пункт дислокации российских войск и место сосредоточения техники. Среди уничтоженных целей были командно-штабные машины.

Также в Донецкой области операторы 1-го отдельного центра нанесли удар по еще одному временному пункту дислокации противника и мастерской по производству беспилотных летательных аппаратов.

Отдельно военные сообщили о поражении в Крыму макета комплекса "Панцирь-С1". Российские войска использовали его для введения в заблуждение средств разведки и поражения.

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что продолжают последовательно уничтожать средства ПВО, пункты управления, разведывательные комплексы, логистические объекты и инфраструктуру, которая обеспечивает ведение боевых действий российской армией.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ продолжают атаковать объекты врага на его территории. В мае 2026 года в России пылали установки первичной переработки нефти и газа, а также резервуары. Более половины из списка остановлены или прекращали свою работу в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Одной из целей украинских войск стала линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области.

Напомним, в российском Саратове 31 мая раздавались взрывы. Город атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Поражение зафиксировано сразу в нескольких местах завода.

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