Силы беспилотных систем ВСУ продолжают атаковать объекты врага на его территории. В мае 2026 года в России пылали установки первичной переработки нефти и газа, а также резервуары.

Более половины из списка остановлены или прекращали свою работу в течение месяца. Такую статистику привел командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

Майские 18+, ты уже взрослая, "матушка-аннушка", – ну так и отвечай за разлитое масло. Российская нефтянка лишена и иллюзий, и симметрии.

Свободолюбивая Украинская Птица в течение мая оформила нефтеперерабатывающей индустрии оккупанта огненное совершеннолетие 18+: Москва, Саратов, Туапсе 5.0, Волгоград, Ярославль, Новороссийск, Грушовая, Сызрань, Кстово, Рязань, Тамань, Пермь, Кириши, Самара, Ярославль-ЛВДС, Приморск, Таганрог, ГПЗ Астрахань и Оренбург – пылали установки первичной переработки нефти и газа и резервуары,- более половины из списка остановлены или прекращали свою работу в течение месяца.

Не считая прикуренные в мае многочисленные нефтебазы на болотах и в ВОТ, типа вчерашнего вйо Птиц СБС нефтетерминала в Феодосии и ряда нефтеперекачивающих станций и химзаводов на болотах.

Заколоть золотую нефте-антилопу – главная цель этой дискотеки, ведь каждый баррель черной жижи конвертируется в шахэды, калибры и искандеры, и летит, летит, летит.

Из личного: 18 – это мое любимое число на протяжении всей войны, причастные то очень хорошо знают.

И да, 20 литров топлива в одни руки в Крыму – это звучит многообещающе .

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Одной из целей украинских войск стала линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области.

Напомним, в российском Саратове 31 мая раздавались взрывы. Город атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Поражения зафиксированы сразу в нескольких местах завода.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане. Пожар, вспыхнувший на предприятии, был виден издалека.

По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов.

