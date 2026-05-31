В Кировской области РФ дроны атаковали производственно-диспетчерскую станцию, обслуживающую транзит нефти. Фото

В ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Одной из целей украинских войска стала линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области.

После прилетов БПЛА на территории объекта начался масштабный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Результаты операции

Удар по производственно-диспетчерской станции в Кировской области РФ подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что это важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора, который осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк. Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

Губернатор Кировской области Александр Соколов тоже подтвердил атаку по региону. Чиновник пожаловался, что после прилетов БПЛА загорелось предприятие на территории Уржумского района.

Также он пригрозил уголовной ответственностью россиянам, которые публикуют в сети фото и видео с последствиями атаки. В то же время губернатор заявил, что "ситуация под контролем".

Мониторинговые каналы в свою очередь публиковали фото, которые подтверждают успешное поражение производственно-диспетчерской станции.

Что известно об объекте

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Лазарево" находится в Уржумском районе Кировской области. Это крупный и стратегически важный узел в системе магистральных нефтепроводов РФ, управляемый структурой "Транснефти".

Объект представляет из себя мощный насосно-распределительный комплекс, регулирующий потоки углеводородов на огромные расстояния. Главная технологическая функция станции – обеспечение транзита сырой нефти из ключевых месторождений Западной Сибири дальше на запад и европейскую часть страны.

Станция в Лазарево выступает мощным звеном, которое принимает нефть, при необходимости аккумулирует ее в резервуарных парках и под огромным давлением толкает по магистральным трубам дальше. Станция перенаправляет потоки сырья, через нее сибирская нефть идет как на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, включая Московский НПЗ и заводы в центральных регионах, так и на ключевые экспортные направления.

Напомним, в российском Саратове 31 мая раздавались взрывы. Город атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Поражение зафиксировано сразу в нескольких местах завода.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане. Пожар, вспыхнувший на предприятии, был виден издалека.

По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов.

