Дроны ССО поразили базу хранения 'Искандеров' в оккупированном Крыму. Видео

На территории оккупированного Крыма украинские дроны атаковали место хранения российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Взрывы прогремели к востоку от города Симферополь.

Успешную middle strike-операцию провели Силы специальных операций ВС Украины. Командование поделилось соответствующим видео в Facebook во вторник, 28 апреля.

Что известно об обстреле

БпЛА посетили Крым в ночь на вторник. Скрытая техника российских захватчиков была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки (в 40 километрах от оккупированного Симферополя).

Оттуда вражеские "Искандеры" могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты, отметили воины ССО. Представители Движения сопротивления неоднократно подтверждали, что войска государства-агрессора запускали ракеты из этой локации.

"Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага вести войну против Украины", – отметили наши защитники.

На видео видно, что бывшую ракетную базу атаковал целый рой дронов. На территории было зафиксировано несколько очагов пожаров.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина наращивает интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам россиян. Военные используют уязвимости перегруженной российской ПВО для поражения целей как на оккупированных территориях Украины, так и на международно признанной территории РФ, заявил Институт изучения войны.

– Недавно украинские спецслужбы ударили по кораблям Черноморского флота РФ, истребителю и ряду объектов противовоздушной обороны противника на Крымском полуострове.

