Дроны украинских пограничников нанесли меткие удары по вражеским позициям на юге. Видео

Пограничники ударили по позиции окупантов на юге Украины. Для этого украинские воины использовали FPV-дроны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Операцию провели пограничники Херсонского отряда.

"Защитники Юга с помощью FPV-дронов нанесли меткие удары по противнику. Нигде не спрятаться оккупантам от бдительного глаза и точного ВОГа (обломочной гранаты, сбрасываемой дроном - прим. ред.) пограничников. Боевая работа продолжается! Вместе до Победы!" – говорится в сообщении ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки ночью против 10 февраля Силам обороны Украины удалось сбить 21 российский беспилотник. Часть вражеских средств поражения удалось ликвидировать огневым группам пограничников Измаильского отряда и морской охраны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину "Шахедами" : в частности, дроны-камикадзе захватчики направили в Одесскую область. Силы обороны сбили над регионом 21 вражеский БпЛА, в том числе все девять средств поражения, летевших в направлении облцентра.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Затем "покраснела" также Харьковщина.