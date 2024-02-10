Появилось видео, как украинские защитники сбивали вражеские 'шахеды' в Одесской области

Во время дроновой атаки в ночь на 10 февраля Силам обороны Украины удалось сбить 21 вражеский беспилотник. Часть вражеских средств поражения удалось ликвидировать огневым группам пограничников Измаильского отряда и морской охраны.

Видео, на котором украинские защитники сбивали вражеские "шахеды", опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Как отмечается, защитникам удалось уничтожить 2 БПЛА Shahed 136/131.

Впоследствии защитники продемонстрировали обломки от сбитых над областью беспилотников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину "Шахедами" : в частности, дроны-камикадзе захватчики направили на Одесскую область. Силы обороны сбили над регионом 21 вражеский БпЛА, в том числе все девять средств поражения, летевших в направлении облцентра.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Затем "покраснела" также Харьковщина.