'Другие делают больше': вице-канцлер Германии признал, что его страна могла бы активнее помогать Украине

Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, однако делает меньше, чем некоторые другие страны. К примеру, военная помощь Эстонии составляет 4,1% ее экономической мощи, тогда как ФРГ – лишь 1,1%.

Об этом заявил вице-канцлер-министр экономики ФРГ Роберт Габек в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он подчеркнул, что поддержка Украины стоит денег.

"Сейчас мы тратим на Украину 1,1% нашей экономической мощи. Другие делают больше, например, Эстония – на уровне 4,1%", – сказал Габек.

По его словам, немецкие политики поняли, что когда одна из стран Европы подверглась нападению, невозможно снять с себя ответственность, прикрываясь нейтралитетом. Тем более если большинство населения ФРГ поддерживает оказание помощи Украине в войне.

Комментируя вероятность поставки нашему государству ракет Taurus, Габек отметил, что окончательное решение будет приниматься Советом безопасности, и оно должно быть единодушным. "Колебания" канцлера Шольца в этом вопросе он понимает, однако подчеркнул, что сам "иногда приходит к другим выводам".

Вице-канцлер добавил, что, несмотря на разногласия в вопросе Taurus, правительство Германии имеет понимание во многих других вопросах. Габек подчеркнул, что мир ставит под угрозу только российский диктатор Путин. Его цель – не только оккупировать Украину для восстановления российской империи, но и дестабилизировать либеральную демократию в мире.

"Если Путина не остановить, он не остановится", – убежден Габек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять крылатые ракеты Taurus Силам обороны Украины якобы не из-за страха перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

– Ранее Шольц заявил, что решение Берлина не поставлять Taurus Киеву связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

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