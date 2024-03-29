"Не потому, что боится Путина": Бербок назвала причину, почему Шольц против передачи Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять крылатые ракеты Taurus Силам обороны Украины якобы не из-за страха перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Заявление об этом сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Разговаривая с представителями немецких газет медиагруппы Funke, министр предостерегла от продолжения общественной дискуссии о возможном включении Taurus в военную помощь для ВСУ. Слова Бербок процитировало издание Tagesspiegel.

"Некоторая часть российской военной пропаганды служит цели разделения и дестабилизации западных демократий. Мы не можем этого допустить. Это особенно важно, когда нас ждут выборы – как сейчас перед европейскими выборами или местными выборами в Германии", – сказала глава МИД.

На вопрос, блокировал ли Шольц поставки Taurus из-за страха перед Путиным, Бербок ответила: "Канцлер не боится Путина".

Также она отметила, что российский главарь не настроен на переговоры.

"Он более чем ясно дает понять, что находится за пределами досягаемости рациональных аргументов и ценностей человечества. И он определенно не хочет вести переговоры", – подчеркнула Бербок.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Олаф Шольц заявил, что решение Берлина не поставлять Taurus Киеву связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германию раздражают вопросы о возможности поставки Taurus. Хотя, по его словам, немецкие власти сами поставили себя в такую ситуацию.

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