Другие временные промежутки: Игнат объяснил, изменили ли оккупанты тактику ударов дронами и ракетами по Украине

Российские оккупационные войска в последнее время стали еще больше зависимы от нехватки высокоточного оружия, в частности, крылатых ракет. При этом говорить о том, что враг изменил тактику, не приходится.

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На действия российской армии в подготовке к обстрелам влияют временные промежутки и даже пора суток. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, с самого начала полномасштабной агрессии РФ против Украины оккупанты наносили ракетные удары, а также использовали самолеты ДРЛО (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Однако в последнее время можно наблюдать изменение количества ракет и барражирующих боеприпасов, которые запускают путинские террористы.

"Тактика какая была, такая и есть. Идут пуски ракет, работают ДРЛО, работает вражеская авиация. Меняются временные промежутки, меняется пора суток, меняется количество барражирующих боеприпасов или крылатых ракет", – сказал Игнат.

Кроме того, он отметил, что враг ведет активную разведку с помощью ДРЛО на всех направлениях так же, как и в начале полномасштабной войны. Однако в последнее время об этом стали чаще говорить, потому что украинское общество стало более осведомленным о действиях и планах врага.

"Все, что сейчас происходит, не является чем-то новым. Потому что с начала агрессии эти самолеты, ДРЛО в том числе, летали и на восточном направлении, и на южном, и на северном направлении. Сейчас мы об этом чаще говорим, потому что уже каждое СМИ и люди обсуждают это, каждый стал по-своему экспертом в этой области. Естественно, тема эта интересует, потому что от нее зависит наше будущее", – отметил спикер Воздушных сил.

В то же время Игнат отметил, что Россия все больше зависит от нехватки высокоточного оружия для нанесения ракетных ударов по Украине.

"Ничего враг не меняет. Вопрос лишь в том, сколько сил и средств у врага осталось для того, чтобы наносить удары, именно воздушные удары высокоточным оружием", – добавил Игнат.

Напомним, начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что государство-террорист Россия продолжает искать новую тактику в нанесении ракетных ударов по территории Украины.

К слову, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты технически находятся в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, благодаря которым она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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