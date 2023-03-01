Могут ударить точечно или несколькими волнами: Гуменюк заявила об изменении тактики врага и высокой угрозе ракетных ударов

Государство-террорист Россия продолжает искать новую тактику в нанесении ракетных ударов по территории Украины. В акватории Черного моря враг держит пять ракетоносителей с общим залпом до 32 ракет "Калибр", поэтому угроза ракетных ударов в ближайшее время остается высокой.

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В то же время это не обязательно могут быть массированные удары, ведь РФ может также наносить точечные удары. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.

По словам Гуменюк, среди российских кораблей в черноморской акватории есть подводные ракетоносители. Запуск с таких кораблей довольно сложно определить украинской противовоздушной обороне, поэтому угроза ракетных ударов остается высокой.

"Корабельная группировка без изменений, продолжает находиться в открытом море. Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются пять ракетоносителей, снаряженные 32 ракетами. Среди этих ракетоносителей есть подводные. Напомню, что пуск ракет именно с них определять довольно сложно Силам противовоздушной обороны. Поэтому угроза считается очень высокой", – сказала Гуменюк.

В то же время в ОК "Юг" уверены, что оккупанты выискивают новую тактику в нанесении ракетных ударов. Гуменюк не исключает, что враг может нанести как массированный, так и точечный удар.

"Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалась в Черном море, они не выводили одновременно так много. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации. Учитывая, что враг ищет новую тактику нанесения ракетных ударов, возможно, этот не обязательно будет массированным. Возможно, точечным, возможно, в несколько волн. Но такая готовность, безусловно, свидетельствует о высокой угрозе, и нужно быть очень бдительными", – отметили в ОК "Юг".

Кроме того, украинцев призвали не верить сомнительным источникам, которые постоянно рассказывают о "точном времени запуска ракет и их количестве". Гуменюк подчеркнула, что Украина находится в условиях гибридной войны и Россия, в частности, пытается истощать нервную систему и психику украинцев.

"Мы находимся в условиях гибридной войны, где информационный фронт также очень мощный и влияет, в частности, на психику людей и истощение нервной системы, которая находится в повышенном напряжении в течение всего полномасштабного вторжения. Не нужно паниковать. Нужно анализировать, понимать и рассчитывать тактику врага, чтобы подготовиться", – объяснила Гуменюк.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты технически находятся в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, благодаря которым она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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