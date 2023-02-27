Игнат рассказал, каких ракет у России в избытке и как это влияет на ситуацию с обстрелами. Видео

В России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) С-300, благодаря которым экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире OBOZREVATEL TV. "Ракеты С-300 у них (оккупантов. – Ред.) в серьезном избытке, поэтому, очевидно, экономя крылатые ракеты, "Искандеры", они стали применять и Х-22, и С-300 именно по баллистической траектории", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Военный также усомнился в том, что враг хранит свои зенитные управляемые ракеты на складах в надлежащих условиях, ведь он не планировал бить ими по Украине. Так, около полугода после начала вторжения не было сообщений о применении Россией С-300.

"А затем начались прилеты по Николаеву, по Харькову. Не могли выяснить сначала, что это за тип ракет такой летит, потому что зафиксировать его крайне сложно, минута времени – и оно прилетает. Потом по осколкам определили, что это "трехсотки", – рассказал Юрий Игнат.

Применение старых ракет говорит о том, что враг начал экономить высокоточное дальнобойное дорогостоящее оружие и заменять его ракетами, "которые где-то там лежат".

"Чем дальше расстояние пуска ЗУР С-300, тем больше неточность, поэтому они могут не попадать, падать где угодно. А в данном случае подозревают, что эти ракеты непригодны", – сказал полковник Воздушных сил.

Игнат отметил, что у оккупантов остается много ракетного вооружения, в том числе ЗРК "Бук", "Панцирь" и "Тор". Однако агрессор, очевидно, применяет ракеты, взятые со складов хранения, без проверки.

"На полигоне "Ягорлык" Воздушные силы ежегодно проводили (раньше это было в Крыму) испытания ЗРК. Это были боевые стрельбы и опытные стрельбы. То есть брали из партии ракету и определяли, пригодна она или нет для постановки на боевое дежурство. И потом производился пуск из той же партии уже другой ракетой и подтверждалось, что партия готова к тому, что ставить ее на дежурство. Таким образом оккупанты просто, возможно, без проверки берут их и применяют", – сказал полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью. Вследствие обстрела был поврежден объект инфраструктуры.