newspaper
img

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры

Алексей Лютиков
War
1 минута
2,0 т.
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры

Ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Видео дня

По предварительным данным, никто из мирных жителей в результате ракетного удара не пострадал. Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА отметили, что российские войска атаковали ракетами один из объектов инфраструктуры. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Новость дополняется...