Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры

Ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

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По предварительным данным, никто из мирных жителей в результате ракетного удара не пострадал. Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ОВА отметили, что российские войска атаковали ракетами один из объектов инфраструктуры. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

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