ДТЭК ВИЭ передала ВСУ партию военной формы

Компания ДТЭК ВИЭ в феврале передала партию военной формы MultiCam украинским военным, находящимся на передовой на востоке Украины, сообщают в компании.

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Кроме того, ДТЭК ВИЭ перечислил благотворительному фонду "Світлі справи" средства для приобретения микроавтобуса на нужды эвакуационного центра "Прихисток своїм", который находится в Николаеве.

Автомобиль будет предназначен для перевозки семей с детьми, освобожденных военнопленных и решения других неотложных потребностей.

"Мы системно помогаем Николаевщине, оказывая всестороннюю поддержку военным и гражданским, местным жителям и людям, нашедшим временное убежище в Николаевской области", - отметил Олег Соловей, директор ДТЭК Тилигульской ВЭС.

Напомним, в 2022 году ДТЭК направил в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь 800 млн грн.