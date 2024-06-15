Президент Польши Анджей Дуда высказался, что прокомментировал "мирное предложение" кремлевского диктатора Владимира Путина относительно начала так называемых мирных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что "этому дракону надо отрубить голову".

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Об этом сообщает RMF FM. Дуда назвал территориальные претензии Путина "сокрушительными" и заоблачными.

Он также подчеркнул, что российский лидер демонстрирует международному сообществу "квинтэссенцию российского брутального империализма".

"Путин требует территорий, из которых российские войска уже были изгнаны. Это свидетельствует о грубом нападении на суверенное, независимое государство и необоснованных территориальных требованиях. Россия говорит: да, мы будем продолжать нарушать международное право, мы глубоко уважаем весь международный порядок", - сказал он. он.

Анджей Дуда также подчеркнул, что российский империализм должен быть осужден.

"Этому дракону надо отрубить голову, и это должно произойти благодаря решительной позиции свободного мира", – добавил президент Польши.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. Украинцы бурно отреагировали на эти "условия мира" и отправили русского царя "за кораблем".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал цинические условия, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом. Он призвал не доверять этим "предложениям", поскольку российский лидер не остановится в Украине.

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой. .

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