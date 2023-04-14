Дуда: Польша постепенно передаст Украине все свои истребители МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что его государство будет постепенно передавать украинской армии свои самолеты МиГ-29. Это будет происходить по мере того, как на вооружении Варшавы появятся истребители FA-50, а впоследствии и F-35.

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Об этом польский президент сказал на брифинге в Вене после переговоров с австрийским лидером Александером ван дер Белленом в пятницу, 14 апреля. Об этом пишет "Укринформ".

"Самолеты, которые у нас еще остались, будем постепенно передавать из наших ресурсов. Мы будем это делать по мере того, как ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии", – отметил Дуда.

Речь идет о самолетах FA-50, которые Польша закупила в Южной Корее. Первые из них государство должно получить летом 2023 года. Также Польша получит истребители F-35 из США, их производство для Варшавы уже началось.

Дуда отметил, что Польша занимает третье место после США и Великобритании по уровню военной помощи Украине. По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

Польский лидер добавил, что именно его государство по призыву украинской стороны было инициатором создания так называемой танковой коалиции по предоставлению Украине современных боевых танков для улучшения возможностей обороны.

В начале апреля Дуда заявил, что Польша уже отправила Украине четыре истребителя МиГ-29 в рамках военной помощи. В скором времени Киев получит еще четыре таких самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам польского президента, отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

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