'Думали, что сойдем с ума': жители Днепра рассказали об атаке 'шахедов' на город и взрывах, от которых стучали зубы. Видео

Жители Днепра рассказали об атаке российских "Шахедов", которая произошла поздно вечером 29 апреля, они до сих пор приходят в себя от вражеских ударов. Люди очень напуганы, а некоторые только сейчас начинают понимать, что пережил ночью.

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Подробности сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный". Жители оценивают масштабы нанесенного ущерба и разбирают завалы.

Жительница Днепра Инна рассказала, что началось все с воздушной тревоги, после которой последовали взрывы.

"Началось с воздушной тревоги, с того, что были взрывы. Сначала взрывы были далеко, а затем резкий звук и прямое попадание в соседний дом. Мы видели через окно, как начался пожар. Горело очень сильно и ветром огонь начало сдувать на соседнюю крышу, мы позвонили соседу. Внучка очень испугалась, у нее зубы стучали. Мы очень испугались, только сегодня началось осознание того, что произошло и сложно об этом говорить, но главное, что все живы", – подчеркнула женщина.

Другая жительница Днепра рассказала, что в результате вражеской атаки беспилотниками пострадало жилье соседей, женщина вместе со своим внуком сидела под стеной, чтобы переждать опасность.

"У соседей все стекло вылетело, у меня на крыше лежит кусок железа. Доски, шифер – это все разлетелось по всей территории. Я была с внуком, мы уже легли спать и увидели, огонь перед тем был свист. Вскочили, но бежать было некуда бежать. Мы прижались к стенке, залезли под вешалку и сидели там. Впоследствии я вышла и увидела, что в нашем дворе все целое, но из другого окна был виден пожар. Ребенка до сих пор трясет, он на валерьянке", – отметила женщина.

Сейчас пострадавшие ищут временное жилье, поскольку их дома разрушены, другие уже закупают строительные материалы для восстановления своих домов.

Напомним, поздно вечером 29 апреля страна-оккупант ударила "Шахедами" по Днепру, в результате чего возникли пожары и повреждены частные дома. Известно об одном погибшем и пострадавшем. Ночью продолжалось обследование прилегающей к местам ударов застройки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 апреля Россия атаковала ракетами Днепр и общины в Днепровском районе области. В результате действий врага повреждены фитнес-центр, гостиница, офис, теплицы и другое имущество жителей.

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