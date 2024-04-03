Два года назад Силы обороны Украины одержали свою первую выдающуюся победу над российским захватчиком, заставив его бежать из-под Киева и с севера Украины в целом. Наступление на Киев из Чернобыльской зоны утром 24 февраля 2022 г. начали 9 батальонно-тактических групп (БТГр) российской армии.

Еще 10 БТГр оставались в резерве в белорусской Гомельской области у украинской границы. Россияне также пытались продвигаться в Киев с другой стороны Днепра по территории Черниговщины к городу Бровары. В общей сложности российская группировка в Киевской области составляла 25-30 тысяч военных. Героическая оборона Киева происходила на подступах к столице, в самом городе велись бои с многочисленными диверсионно-разведывательными группами.

Потерпев поражение, враг отступил с Киевщины и уже 2 апреля область была очищена от российских военных. Победа украинских военных над россиянами в боях за Киев войдет в историю, как пример победы, казалось бы "слабого государства над более сильным". Под Киевом украинцы дали отпор российским морским пехотинцам, спецназу и десантникам, являющимся элитой войск РФ. Успех Киевской стратегической операции стал моментом коренного перелома в российско-украинской войне. Молниеносный план России по блицкригу в Украине был обречён на провал.

Желания захватить столицу за два-три дня обернулись для россиян затяжной войной, рядом военных и политических неудач и отсутствием стратегического успеха. В планах полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Киевщина занимала особое место. Захваченные российские карты показали, что россияне не надеялись на интенсивное вооруженное сопротивление со стороны украинской армии, поэтому в сожжённых БТРах была парадная форма, травматические патроны и резиновые палки для разгона предполагаемых мирных демонстраций в Киеве. В первые же дни полномасштабной войны украинцы имели возможность информировать своих военных о передвижении россиян. Сообщения и видео о российских танках и колоннах техники, которые едут по населенным пунктам Киевщины, сыграли значительную роль в отстаивании столицы. Ставка России делалась на ракетные атаки по стратегическим объектам Киевщины, захват военных аэродромов вблизи Киева, высадку на них десанта и подкрепления в виде двигавшихся со стороны белорусской границы колонн военной техники. Реально российская армия проиграла в битве за Киев уже тогда, когда не смогла быстро захватить аэродром Антонова в Гостомеле. Именно он должен был стать основной базой для снабжения продовольствием и боеприпасами. Бои в Гостомеле не только сделали невозможным получение россиянами логистики, но и позволили украинской столице укрепиться. После неудачи с аэродромом в Гостомеле россияне предприняли попытку захватить военный аэродром в Василькове. 26–27 февраля там было несколько попыток высадки десанта, но его успешно ликвидировали. 27 февраля была разрушена взлетная полоса, сделав её непригодной для посадки российских военно-транспортных самолётов.

Военные действия в Киевской области продолжались более месяца. Колонны войск РФ шли на украинскую столицу с севера. 15 территориальных общин Вышгородского, Бучанского и Броварского районов оказались под оккупацией – это 270 населённых пунктов области. Наиболее ожесточенные бои развернулись в соседних с Киевом городах Буче и Ирпене. 21 марта городок Мощун окончательно перешел под контроль украинских войск. С этого дня Украина начала возвращать и другие города и сёла под свой контроль. 28 марта Ирпень полностью освобождён от оккупантов. 1 апреля – освобождены Ворзель и Буча, а 2 апреля уже все сёла Киевщины. В боях по обороне Киевщины принимали участие 4 бригада оперативного назначения Национальной гвардии (НГУ) имени Сергея Михальчука, 72 ОМБр имени Черных запорожцев, 95 ОДШБр, 80 ОДШБр, 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола, ротно-тактическая группа Ирпень, Грузинский национальный легион, Интернациональный легион, батальон имени Кастуся Калиновского, подразделения спецназначения НГУ Омега и КОРД, добровольческие подразделения батальонов Свобода и Карпатская Сечь.

Прошло уже два года, как украинские военные освободили Киевщину от российских оккупантов: более тысячи убитых украинцев, сожжённые дома, леса, дороги, братские могилы и массовые захоронения. Россияне не жалели ни мужчин, ни женщин, ни детей. С апреля 2022 года в мире начали узнавать все зверства россиян и пытки гражданских. За время оккупации погибли 1370 жителей Киевщины, в том числе 37 детей, 714 мирных жителей были замучены. Только в Бучанском районе за 33 дня оккупации российские военные совершили более 9 тысяч военных преступлений. Также пропавшими без вести ныне остаются 514 жителей Киевской области. Наибольшее разрушение потерпели Бородянка и Мощун, где полностью или частично уничтожено 70% застройки. По Киевской области за всё время пребывания российских солдат зарегистрировано 23 тыс. уголовных производств, совершенных россиянами.

Сегодня Киев защищен гораздо лучше, чем два года назад. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вокруг Киева построено 1000 километров фортификаций и создано 3 кольца обороны, построено 10 тысяч бетонных пирамид. В Киевской области строят противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Очень усилено Чернобыльское направление. Сегодня вариант внезапного нападения российской армии в Киевской области отсутствует. В случае очередного вторжения на Киевщину российские войска понесут ещё более значительные потери.