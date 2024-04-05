'Два года назад русская армия сбежала из Черниговщины': Зеленский вручил государственные награды военным. Фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский 5 апреля наградил военных и штатских за оборону и освобождение Черниговской области от российских захватчиков. Торжества прошли по случаю второй годовщины освобождения области.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех украинских героев. Президент призвал не только помнить, но и быть благодарным всем защитникам страны.

"Миллионы наших людей сражались против врага, спасали жизнь украинцев, не подчинялись российскому злу и делали все, чтобы Украина выстояла. Благодаря народному сопротивлению удалось развернуть эту войну – остановить захватчиков и начать гнать их с нашей родной земли", – отметил Зеленский.

В частности, президент вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине". Эти награды получили воины Вооруженных сил и Нацгвардии, а также полицейские и пограничники. Отдельно президент отметил спасателей и врачей медалями "За спасенную жизнь". Также медикам было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины".

Награду президента "Золотое сердце" получила волонтер Оксана Коваленко. Только ее предприятие работало во время российской блокады Чернигова и снабжало людей хлебом. Женщина и сейчас оказывает гуманитарную помощь жителям области, воинским частям и медицинским учреждениям.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Черниговскую область Зеленский проверил ход строительства фортификаций на границе. По его словам, все приграничные районы находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ. За год враг выпустил 15 тыс. снарядов, что равно количеству жителей приграничных общин.

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