Два способа для Украины освободить Крым: при чем здесь 'Томагавки'? Интервью с израильским экспертом Шарпом

Можно ли освободить оккупированный Крым, превратив его в непригодное для жизни пространство? Теоретически для врага на полуострове можно создавать значительные неудобства: оставить без воды и электроэнергии, ухудшить снабжение, можно наносить удары по военным объектам и НПЗ, но только этого совершенно недостаточно для деоккупации.

Дистанционные удары – ракеты, авиация и беспилотники – крайне важны для ослабления позиций российской оккупационной армии в Крыму, но главным и единственно надежным условием для освобождения Крыма остается поражение противника на суше. Необходима масштабная сухопутная операция, в ходе которой украинские Вооруженные силы физически войдут на полуостров.

Что касается ракет "Томагавк", то, если они будут предоставлены Украине, это станет мощным сдерживающим фактором для Кремля, в первую очередь из-за того, что их дальность и точность позволяет наносить удары по любому объекту в Москве.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Крым необходимо превратить в территорию, которая не пригодна для нормальной жизни, чтобы нанести удар по позициям и амбициям Кремля. Одновременно представитель ВМС ВСУ Дмитрий Платенчук рассказал, что полуостров достаточно легко сделать непригодным для жизни, поскольку он фактически зависит от сообщения с внешним миром. Согласны ли вы с такими оценками? Действительно ли это может сыграть решающую роль в вопросе деоккупации Крыма?

– Прежде всего, как я понимаю, британец говорил о том, что необходимо и что нет. По большому счету это решать украинской власти и командованию. Естественно, это можно реализовать при наличии определенных средств.

Какие возможности освобождения Крыма можно рассматривать? Первый вариант – это вариант политического решения, когда Россия вдруг каким-то чудесным образом откажется от Крыма и отдает его Украине. Этот вариант пока не выглядит реалистичным.

Второй вариант тоже на данный момент нереалистичен – это сухопутное наступление. Предположить, что дистанционное воздействие, то есть ракетные удары, удары с воздуха, беспилотниками и так далее, может привести к тому, что не будет российской обороны, что она рухнет и украинские силы войдут в Крым без сопротивления? Это абсолютно невероятная ситуация, подчеркиваю – абсолютно невероятная.

Но наносить существенный ущерб российским военным и военно-экономическим объектам в Крыму Украина может. И теоретически с течением времени может усиливать это давление. По всей видимости, это то, что имеет в виду господин Плетенчук. Но создать совсем невыносимые условия для жизни в Крыму – это непростая задача. Если мы говорим о гражданском населении, то я не уверен, что в этом состоит цель – создать невыносимые условия для него.

Подразумевается, что в Крыму не будет электричества, будут проблемы с водой, снабжением продовольствием, отсутствие работы – все это, вместе взятое, теоретически при определенных возможностях достижимо. Но пока еще, как мне видится, Украина не там с точки зрения этих самых возможностей. Например, если бы Украина имела полное господство в воздухе над Крымом и авиация могла наносить свободные удары по территории полуострова, то это было бы очень легко достижимой целью. Если бы было много высокоточного оружия, которое в любую минуту достает до любого объекта в Крыму, – пожалуй, тоже. Но сегодня это все же не совсем так.

Однако есть серьезный потенциал удара и по военным, и по экономическим целям, и это в какой-то степени реализуется. Но всегда, когда мы обсуждаем подобные вещи, важно понимать, какая конкретно цель стоит, буквально ее конкретизировать и понять, можно или нельзя, и если можно, то в какой перспективе – среднесрочной или долгосрочной – и что для этого нужно.

– В настоящее время обсуждается вопрос представления Украине ракет "Томагавк". Считаете ли вы, что в контексте освобождения Крыма или каких-то более успешных действий Вооруженных сил Украины на территории полуострова эти ракеты могли бы сыграть существенную роль?

– Меня все же удивит, если американцы примут такое решение, ведь это было бы отказом от их еще недавней политики, причем и нынешней, и администрации президента Байдена. Это решение было бы таким, которое совсем недавно, по мнению самих же американцев, привело бы к нежелательной эскалации с Россией.

Предположим, что "Томагавки" поставят, но их значимость будет зависеть от того, сколько их будет. Если это двадцать ракет в год – это одно, а если двадцать ракет в месяц – это совершенно другое. Я не представляю, что можно мечтать о более серьезных цифрах, чем двадцать в месяц. Конечно, очень многое будет зависеть от разрешений, по чем будут бить, по чем разрешат бить. В общем, при достаточно существенных количествах "Томагавков" это очень эффективное оружие.

Конечно, можно нанести удар "Томагавком" по Крыму, но полуостров близко, до него можно дотянуться другими средствами, и очень эффективно, в том числе британскими и французскими Storm Shadow и SCALP. Но "Томагавк" – это нечто гораздо более дальнобойное. Как мне видится, за редким исключением его желательно использовать по целям первостепенной важности в глубине России.

Если "Томагавков" будет относительно много, если ими удастся поразить, например, военные заводы, производящие важные компоненты, используемые на фронте, это может отразиться на ситуации на поле боя. Например, заводы, производящие порох, взрывчатку, боеприпасы. Если удары по ним приведут к тому, что на десятки процентов снизится объем производства, это отразится на ходе боевых действий.

Но в данный момент, когда мы говорим в контексте освобождения Крыма, для этого украинцам нужно нанести России полное, жесточайшее поражение на суше, причем на юге Украины, и выдвинуться в Крым сухопутно. Никакого другого пути освобождения Крыма нет, и на данный момент такая наступательная операция украинских Вооруженных сил, в рамках которой может быть нанесено такое поражение России, не стоит на повестке дня.

В 2023 году об этом мечтали, об этом думали, но это не удалось. Сейчас ситуация еще менее благоприятная для наступления. Поэтому если мы говорим об освобождении Крыма, то "Томагавки" к этому не приведут. Но они могут привести к существенным потерям для России и стать сдерживающим, устрашающим фактором.

Если российское руководство понимает, что в руках Украины есть такая ракета, которая в любую минуту может поразить любое здание в Москве либо любой объект на расстоянии свыше тысячи километров от границы – а дальность "Томагавков", видимо, будет 1600 километров, – то, возможно, российская власть дважды подумает, стоит ли им атаковать те или иные объекты в глубине Украины, если есть шанс получить серьезнейшую ответку, которой раньше не было. На мой взгляд, это может быть существенным фактором.

– Даже сегодня, без "Томагавков", мы видим, как в Крыму "выносятся" объекты противовоздушной обороны врага, в частности комплексы С-400. Буквально 6 октября был удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу, главному логистическому узлу, который обеспечивает поставки нефтепродуктов в Крым. Мы также знаем историю с Черноморским флотом РФ, который сегодня вынужден прятаться от украинских морских дронов в порту Новороссийска. Допускаете ли вы, что, в принципе, ситуация развивается таким образом, что Украина наращивает свои возможности, даже свои собственные возможности по противодействию оккупационным войскам, в том числе и на территории Крыма, и со временем своими силами, без "Томагавков" сможет решить или решать более сложные задачи?

– Украина, безусловно, наращивает свои возможности по дальнему поражению и количественно, и качественно, но особенно это впечатляет во всем, что касается беспилотников и коммуникаций. Мы видим почти ежедневное применение больших количеств, и они так или иначе поражают некоторые цели. Прогресс налицо, и я не сомневаюсь, что он продолжится.

Но вот с точки зрения по-настоящему высокоэффективных средств, чтобы все это вышло на качественно иной уровень, Украине нужно качество и количество во всем. Кроме беспилотников, это еще и крылатые баллистические ракеты. Без весьма высокоточных, довольно многочисленных крылатых и баллистических ракет, которые применяются регулярно по важным целям на территории противника, – я имею в виду собственных, а не тех, которые поставляет Запад в небольших количествах, – результат будет ограниченный.

Да, пылают там и сям нефтеперерабатывающие заводы, которые достаточно быстро восстанавливаются. Можно уничтожить беспилотниками – и это очень важно – дальнобойные системы ПВО, но если ты хочешь уничтожать важнейшие цели, в том числе крупные, в том числе недоступные для беспилотников, тебе нужны многочисленные крылатые баллистические ракеты.

По поводу крылатых ракет мы читали в последние недели немало новостей. Кое-что на мази, есть "Нептун длинный", даже, говорят, появился "Нептун толстый". Много сломано копий по поводу ракеты "Фламинго". Эта тенденция важна, чтобы были ракеты, чтобы они были эффективными, чтобы с ними не справлялась российская ПВО. Но все это должно быть доказано на практике.

Если украинцы продолжат прогрессировать и в плане создания подобного рода инструментов, и в плане их масштабного производства и они будут достаточно эффективными, то это очень правильный путь, который приведет к серьезным результатам. Но подчеркиваю – тут важно демонстрировать результаты на практике.